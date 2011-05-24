Львовщина: в результате ДТП погибли двое водителей
14:16, 24 мая 2011Новости регионов
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Травмирован пассажир
Во Львовской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли двое водителей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло 23 мая на объездной дороге Львова, между селами Подлясное и Бирки Яворивского района.
В результате аварии травмирован пассажир одного из автомобилей. Он госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Львова.
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