Львовщина: в результате ДТП погибли двое водителей

Во Львовской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли двое водителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло 23 мая на объездной дороге Львова, между селами Подлясное и Бирки Яворивского района.

В результате аварии травмирован пассажир одного из автомобилей. Он госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Львова.