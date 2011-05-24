В Херсонской области подтоплена часть Скадовска

В результате выпадения значительного количества осадков 22 и 23 мая, а также подъема уровня грунтовых вод в Херсонской области подтоплена часть города Скадовск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, подтоплена так называемая нижняя часть города — 50 приусадебных участков и шесть зданий.

Спасатели Скадовского райотдела УМЧС одной мотопомпой и четырьмя единицами техники ГКП "Очистные сооружения" проводят откачку воды с участков жилых домов Скадовска.

Напомним, что в последний раз Скадовск был подтоплен в декабре 2010 г. Тогда в результате выпадения значительного количества осадков и резкого потепления в этом городе были подтоплены 29 приусадебных участков.