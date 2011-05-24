Впервые в Украине в Донецке проведена уникальная операция

Впервые в Украине в Донецке хирургами-травматологами была проведена уникальная операция по замене бедра онкобольному.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на главное управление здравоохранения Донецкой ОГА.

В сообщении подчеркивается, что впервые в Украине в Донецке разработаны новые операционные методики по лечению костной онкологии, и методика успешно внедряется в практику для лечения травматологических больных.

Собственная разработка главного врача Донецкой областной клинической травматологической больницы, доктора медицинских наук профессора Владимира КЛИМОВИЦКОГО и коллектива донецких хирургов позволит существенно увеличить уровень доступности подобных операций для больных онкозаболеваниями, заверили в облгосадминистрации.