В лесах объявлена высокая пожарная опасность

В лесах Житомирской области объявлена высокая пожарная опасность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления лесного и охотничьего хозяйства в Житомирской области, с наступлением сухой и жаркой погоды резко возросла опасность возникновения лесных пожаров в лесах региона. Из-за этого противопожарные подразделения государственных предприятий Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства переведены на усиленный режим несения охраны лесов.

В регионе по погодным условиям в мае уровень пожарной опасности в лесах возрос до третього-четвертого, а местами – пятого класса (чрезвычайная пожарная опасность).

“Несмотря на все профилактические меры, в лесах управления с начала года произошло 14 случаев возгорания, большинство из них – результат неосторожного обращения с огнем населения. Огнем пройдено почти 28 гектаров насаждений, ущерб составляет более 18 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.