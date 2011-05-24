Ривненщина: жестоко убиты женщина и ее 8-летняя дочь

В селе Мутвица Заричненского района Ривненской области жестоко убиты 28-летняя жительница этого села и ее 8-летняя дочь.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, тела выявили работники райотдела внутренних дел, которые прибыли в село по вызову местных жителей. В частности, тело девочки милиционеры нашли на дне четырехметрового колодца, а тело ее матери было забросано досками за сараем на территории их двора.

По словам начальника следственного отделения райотдела милиции Ростислава СУПРУНЮКА, согласно заключению эксперта, ребенок погиб в результате утопления, а мать – от открытой черепно-мозговой травмы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемое лицо, и теперь проводят мероприятия по его задержанию.

Следователи райотдела милиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), которой предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура области.

Установлено, что 28-летняя женщина длительное время проживала без мужа вместе со своими малолетними детьми - 8-летней и 5-летней девочками. Младшая дочь в день совершения убийства находилась у отца в соседнем селе. В последний раз 8-летнего ребенка и ее мать видели 20 мая вечером.