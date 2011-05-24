Житомирщина: дети госпитализированы в результате отравления грибами

Вчера из с. Вильня Житомирской области в реанимационное отделение Коростышевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление токсинами грибов” был госпитализирован подросток, 1996 г.р., и четверо детей, 1998, 2000 и 2003 г.р., которые употребляли в еду дикорастущие грибы.

Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня больные находятся в состоянии средней тяжести.

Происшествие находится на контроле Управления МЧС в Житомирской области.