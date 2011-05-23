В Киеве мотоциклист сбил на «зебре» 14-летнюю девочку

В Оболонском районе Киева мотоциклист сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Киева, несчастный случай произошел вчера на улице Богатырской. За рулем мотоцикла «Yamaha R6» находился 28-летний водитель, который управлял мотоциклом без соответствующих документов. Как объяснил водитель, мотоцикл он взял у своего товарища, чтобы проехаться, потому что собирался его купить. Но не успел затормозить и совершил наезд на одну из девушек, которые переходили дорогу на «зебре».

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила тяжелые травмы: открытый перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, ушибы тела и в шоковом состоянии была доставлена в больницу «Охматдет».

Продолжается следствие.