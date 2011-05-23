Львовщина: пассажирский поезд протаранил «жигули»

Во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП травмирован водитель и три пассажира легкового автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, 22 мая в 20.30 в дежурную часть Червоноградского городского отдела милиции по телефону «102» поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде автодороги Львов-Ковель, в районе улицы Промышленной города Червонограда, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2101» с пассажирским поездом «Львов-Ковель».

Как установили сотрудники ГАИ, водитель автомобиля «ВАЗ-2101», 25-летний житель города Нововолынска Волынской области, двигаясь из Львова по направлению в Нововолынск, на перекрестке улиц Промышленная-Львовская в городе Червонограде грубо нарушил требования знака «Движение справа» и, игнорируя световой и звуковой сигналы светофора «Проезд запрещен», объехал закрытый шлагбаум железнодорожного переезда. Из-за этого произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом.

Как информирует пресс-служба, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Травмы в этой аварии получили также трое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2101». Так, у 21-летней жительницы города Нововолынск – множественные ушибы мягких тканей тела, левой голени, тупая травма живота, у 32-летнего жителя города Нововолынск – ушиб головы, а у 4-месячной девочки – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей теменного участка головы.