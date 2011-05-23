В Харьковской области безработный сын избил отца до смерти

В поселке Золочев Харьковской области сын избил отца до смерти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчину с многочисленными травмами врачи «скорой» привезли с места проживания. По словам родственницы, его избили неизвестные. Вечером того же дня мужчина умер.

По подозрению в совершении преступления был задержан сын умершего – безработный 26-летний местный житель. Установлено, что сын избил отца, когда тот отказался дать ему 100 грн. С места преступления милиция изъяла вещественные доказательства.

По факту нанесения преднамеренного тяжелого телесного повреждения, совершенного способом, имеющим характер особого мучения, и повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания Дергачевского райотдела милиции.