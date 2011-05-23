Сумщина: этим летом планируют оздоровить 60% детей

В Сумской области этим летом организованным оздоровлением и отдыхом планируется охватить 60% учеников региона, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Сергей ГРИЦАЙ во время заседания областного координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей, ученической и студенческой молодежи летом 2011 года.

«В этом году на оздоровление из областного бюджета выделено почти 3 млн. грн., из Фонда социального страхования - 8 млн. грн. Привлечены также дополнительные средства. Ориентировочная средняя стоимость путевки будет составлять 1800 грн. Стопроцентно будут оздоровлены дети льготных категорий», - подчеркнул чиновник.