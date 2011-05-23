В Виннице двое студентов сорвались с обрыва
13:54, 23 мая 2011Новости регионов
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Фотографируясь на склонах берега
В Виннице двое студентов сорвались с обрыва, фотографируясь на склонах берега реки Южный Буг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
По их данным, несчастный случай произошел в Старогородском районе Винницы - двое 18-летних студентов педагогического училища, фотографируясь на склонах берега реки Южный Буг, упали с обрыва.
В результате падения молодые люди получили разные травмы и были доставлены в реанимационное отделение городской клинической больницы №2.
На данное время состояние потерпевших стабильно тяжелое, говорится в сообщении.
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