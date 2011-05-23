В Полтаве на автобус упала электроопора
13:48, 23 мая 2011Новости регионов
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Никто не пострадал
В Полтаве на автобус «Богдан» упала электроопора.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Полтавской области, это произошло 22 мая на остановке «Фурманова» по ул. Фрунзе.
В момент ЧП в салоне находились 11 пассажиров, в том числе 4-летний ребёнок.
Столб упал на крышу над креслом водителя. Крыша выдержала удар. Никто не пострадал.
Как выяснилось, столб упал после срыва контактных штанг проезжающего рядом троллейбуса – они зацепились за провода и старая электроопора не выдержала.
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