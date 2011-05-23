В Полтаве на автобус упала электроопора

В Полтаве на автобус «Богдан» упала электроопора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Полтавской области, это произошло 22 мая на остановке «Фурманова» по ул. Фрунзе.

В момент ЧП в салоне находились 11 пассажиров, в том числе 4-летний ребёнок.

Столб упал на крышу над креслом водителя. Крыша выдержала удар. Никто не пострадал.

Как выяснилось, столб упал после срыва контактных штанг проезжающего рядом троллейбуса – они зацепились за провода и старая электроопора не выдержала.