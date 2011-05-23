В Херсоне ток убил 10-летнюю девочку

В Херсоне в результате поражения током от оборванного ветром электропровода погибла 10-летняя девочка.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Херсонской области.

Трагедия произошла вчера, 22 мая, в 17.55. Во время дождя и ветра на углу ул. Щорса и Полевой произошел обрыв воздушной линии электропередач, к которой прикоснулась девочка. В результате поражения электротоком она погибла.