Тернопольщина: задержана женщина, вербовавшая девушек в Италию

В Тернопольской области задержана женщина, которая занималась вербовкой девушек для работы проститутками в Италии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, в свое время 28-летняя жительница области в поисках заработков выехала за границу, однако там вынуждена была зарабатывать на жизнь, предоставляя сексуальные услуги. Впоследствии владелец одного из итальянских ночных клубов предложил ей вербовать молодых девушек, которые бы тоже согласились работать проститутками. За каждую девушку он пообещал заплатить 1 тысячу евро.

Вернувшись в Тернопольскую область, женщина с помощью нескольких сообщников нашла трех молодых девушек, которые из-за тяжелого материального положения согласились на предложение работать за рубежом. При них женщина получила из Италии предоплату, однако милиционеры из Отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками Отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью областного управления Службы безопасности Украины задержали сутенёрку и помешали выезду за границу трех жительниц области.

Против задержанной следственным управлением областного управления милиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса – торговля людьми.