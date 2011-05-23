Херсонщина: железобетонная плита убила прохожего

В Херсонской области случайный прохожий погиб во время падения железобетонного ограждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области несчастный случай произошел вчера, 22 мая, в 04.50 в поселке Стрелково (Арабатская стрелка, Генический район) на территории частного предприятия.

Согласно сообщению, на 20-летнего мужчину упало железобетонное ограждение - плита размером 2х6 м. От полученных травм человек погиб на месте.

Продолжается расследование всех обстоятельств инцидента.