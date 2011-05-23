Херсонщина: железобетонная плита убила прохожего
11:01, 23 мая 2011Новости регионов
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Размером 2х6 м
В Херсонской области случайный прохожий погиб во время падения железобетонного ограждения.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области несчастный случай произошел вчера, 22 мая, в 04.50 в поселке Стрелково (Арабатская стрелка, Генический район) на территории частного предприятия.
Согласно сообщению, на 20-летнего мужчину упало железобетонное ограждение - плита размером 2х6 м. От полученных травм человек погиб на месте.
Продолжается расследование всех обстоятельств инцидента.
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