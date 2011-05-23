В Житомирской области утонул семилетний мальчик

В селе Полесское Коростенского района Житомирской области утонул семилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Коростенском городском отделе милиции, по словам начальника отдела милиции Виктора КАЛИТКИ, мальчик пропал еще 7 мая. Пропавшего ребенка искали милиция и бойцы воинской части А17-96.

Тело ребенка было обнаружено через несколько дней в притоке реки Уж. По предварительной версии, мальчик играл на берегу и упал в водоем, но не смог самостоятельно выбраться.