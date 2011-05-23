Ривненщина: руководитель района завладел санаторием стоимостью более 6 млн

В Ривненской области работники УБОП разоблачили сделку, в результате которой руководитель района и его близкие родственники завладели санаторием стоимостью более 6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в 2005 году злоумышленник придумал план, по которому, в результате создания искусственной задолженности санатория путем разнообразных махинаций и злоупотреблений, он станет его полноправным владельцем. Для воплощения замысла он создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вовлек своего сына – частного предпринимателя, его жену – главного бухгалтера упомянутого санатория и главного врача этого же заведения.

Сначала злоумышленники подделали протоколы заседания совета межколхозного санатория, где указали неправдивую информацию о проведении заседания и принятии решения о заключении трехстороннего соглашения на получение ссуды для проведения ремонтно-строительных работ. По этому соглашению ссуду санатория предоставила жена будущего руководителя райгосадминистрации. А на его сына возлагались обязанности по выполнению ремонтных работ в санатории.

В дальнейшем на ремонтно-строительные работы был израсходован почти миллион гривен. Вместе с тем в поддельных актах выполненных работ указывалась сумма, почти вдвое больше. Далее члены ОПГ подготовили и подали в районный суд исковое заявление к санаторию, в котором безосновательно указали сумму долга в 715 тыс. гривен и почти 2 млн. гривен, как израсходованные на ремонтно-строительные работы.

В ходе судебного разбирательства иска злоумышленники сделали все, чтобы «должник» не избежал ответственности. Они подготовили ряд фиктивных документов и заключили незаконное мировое соглашение, согласно которому ответчик - межколхозный санаторий полностью признает долг, указанный в заявлении. Также, согласно «мировому» соглашению, в счет погашения указанной суммы долга в собственность истцам переходит и весь санаторий.

Финалом сделки «семейного подряда» по захвату санатория стало незаконное изготовление в 2007 году акта передачи имущества.

Как установлено, мошенники незаконно завладели целостным имущественным комплексом стоимостью 6 млн. 358 тыс. гривен.

В отношении участников организованной преступной группы прокуратурой Ривненской области по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также служебной подделки, повлекшей тяжкие последствия, совершенных организованной преступной группой, возбуждено уголовное дело. На данное время на имущество санатория наложен арест и решается вопрос о возвращении его законным владельцам – трудовому коллективу и профсоюзным организациям.