В Черновцах - международное ралли для людей с ограниченными возможностями

Черновицкое городское общество инвалидов «Милосердие» совместно с автомобильным клубом «Буковина» во второй раз проводит международное любительское ралли «Буковинские Карпаты 2011» для людей с ограниченными возможностями на автомобилях с ручным управлением.

Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях принимают участие команды из Германии, Беларуси, Молдовы, Польши, России и почти всех областей Украины.

Старт авторалли состоялся сегодня на Театральной площади Черновцов.

Всего в соревнованиях принимают участие 42 экипажа, из которых 13 зарубежные и 29 - украинские (6 – Черновицкая область).

За два дня участники преодолеют семь этапов специальных участков в Черновцах и горных районах Буковины, а торжественное награждение победителей состоится 22 мая на Турецкой площади Черновцов.