В Киеве состоялся флэш-моб в защиту инфицированных гепатитом

В Киеве на Европейской площади, на ступеньках возле Украинского дома, состоялась акция, посвященная Международному дню борьбы с гепатитом.

Инициаторами акции выступили Всеукраинская ассоциация общественных организаций "Антивирус" при поддержке Международного браготворительного фонда Н.Потопаевой, ВОО "Зупинимо гепатит", OO "Русская община Украины", сообщил УНИАН глава оссоциации «Антивирус» Максим БОРИСОВСКИЙ, цель акции - привлечь внимание общественности к сложившейся угрожающей эпидемиологической ситуации с гепатитом в Украине.

«Мы намерены требовать соблюдения целого ряда статей Конституции, которые систематически нарушаются в отношении больных вирусными гепатитами, а также бесплатного тестирования на наличие вирусов и бесплатного лечения от гепатита для всех инфицированных», говорится в сообщении.

Украина оказалась в условиях фактического превышения эпидемиологической обстановки. В стране насчитывается 4-5 миллионов инфицированных гепатитом, а это более 8% населения или каждый 10-12-й человек, что значительно превышает эпидемиологический порог.

«Эти данные преступно замалчиваются ответственными лицами, данные по отбраковке донорской крови по непонятным причинам с 2007 года подпали под гриф секретности. Такого нет ни в одной стране мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2015-2020 гг. число инфицированных гепатитом в мире увеличится в 2 раза. Если данная тенденция сохранится, то к 40-мгодам нынешнего века всё население Украины будет заражено гепатитом», заявляют организаторы.

Во время акции состоится: проведение флэш-мобов (дерево жизни с фотографиями больных и стоимостью их жизни, раздача печени); выступление спикеров: докторов наук, руководителей общественных организаций; раздача информационных листовок; соцопрос, заполнение анкет, сбор контактов.