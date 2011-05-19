Возбуждено уголовное дело против замглавы СЭС Крыма

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении заместителя главного государственного санитарного врача Крыма по подозрению в ненадлежащем выполнении обязанностей, в результате которого в Черное море близ Феодосии три квартала 2010 года сливались неочищенные сточные воды, ущерб от загрязнения оценивается в 14,8 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В результате халатности должностного лица разрешение на сброс сточных вод получило предприятие, которое нарушало нормы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ. В итоге в Черное море были сброшены тонны недостаточно очищенных стоков», - говорится в сообщении. Фамилия чиновника СЭС не называется.

Дело открыто по статье Уголовного кодекса «служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям».

Ранее было возбуждено уголовное дело против должностных лиц предприятия, которые, зная о том, что канализационные очистительные сооружения работают с нарушением технологического режима, никаких мероприятий по приведению качества сточных вод в соответствие с установленными нормативами, а, следовательно, прекращению загрязнения моря не предпринимали.