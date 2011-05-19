Херсонщина: 4 воспитанника детсада отравились дикими грибами

В Херсонской области 4 воспитанника детского сада отравились найденными во время прогулки дикорастущими грибами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, инцидент произошел еще 16 мая в райцентре пгт Чаплина. Четверо воспитанников местного детсада «Вишенька» во время прогулки нашли на пеньке дикорастущие грибы и решили их попробовать.

Работники заведения заметили это, однако уже через полчаса дети были госпитализированы в Херсонскую областную больницу.

По состоянию на 18 мая трое из госпитализированных детей 2006-2007 гг. рождения в удовлетворительном состоянии остаются в областной детский больнице. Одну из пострадавших девочек, 2007 г. Р., как здоровую, выписали домой.