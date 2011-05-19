В Одессе уволен санврач Киевского района города

Главный санитарный врач Киевского района города Игнат САСЯН освобожден от занимаемой должности «за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением санитарного законодательства в детских дошкольных заведениях», в том числе в детучреждении №140, где случилось отравление 12 его воспитанников.

Об этом сегодня сообщила УНИАН заведующая эпидемиологическим отделом Одесской облсанэпидемстанции Людмила КРАСНИЦКАЯ, уточнив, что «сейчас дети, госпитализированные в инфекционную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит», выздоравливают: трое уже выписаны из больницы, девятеро - на стадии выздоровления».

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования в этом детском заведении, который посещают 216 детей, завершаются. Также предупреждены об ответственности главсанврачи других районов: здоровье детей не терпит компромиссов.

Среди причин пищевого отравления, вследствие чего дети с повышенной температурой попали в больницу, могла быть «посуда или игрушки, не помытые в горячей воде, администрации детсада также указано на обязательное применение моющих и дезинфицирующих средств. Возможно также отравление детей молочными и мясными продуктами. Окончательные результаты исследований будут известны до понедельника, 23 мая», - заключила Л.КРАСНИЦКАЯ.

Одесское горуправления образования создало комиссию специалистов, по результатам проверки которой детского заведения №140 будет принято решение в отношении администрации детсада.