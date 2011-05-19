В Прикарпатье во время охоты застрелили егеря

На горной долине в Верховинском районе Ивано-Франковской области от огнестрельного ранения погиб 43-летний мужчина, работавший егерем в лесничестве.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, трагедия произошла вечером 15 мая, когда несколько лиц во время отдыха в лесном массиве прибегли к незаконной охоте, не имея на то никаких разрешений. В темное время суток егерь, сопровождавший «охотников», попал в поле зрения другого мужчины с оружием. Выстрел оказался фатальным.

По данному факту следственным управлением УМВД в области возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности. К уголовной ответственности привлекается 34-летний житель одного из сел Яремчанского горсовета.

Следствие выясняет все обстоятельства и причины, приведшие к гибели человека.