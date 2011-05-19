Хмельниччина утвердила целевую программу “Сахарный диабет”

Депутаты Хмельницкого областного совета утвердили областную целевую программу “Сахарный диабет” на 2011-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на очередной сессии облсовета.

Целью программы является повышение эффективности общегосударственных мероприятий, направленных на улучшение уровня своевременного выявления заболевания сахарным диабетом путем проведения постоянного скрининга; обеспечение учреждений здравоохранения и больных сахарным диабетом лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; создание условий для эффективного функционирования заведений здравоохранения с целью повышения уровня и качества предоставления медицинской помощи больным сахарным диабетом; усовершенствование системы медицинской, социальной, психологической и санаторно-курортной реабилитации больных сахарным диабетом.

Выполнение областной программы даст возможность повысить уровень компенсации сахарного диабета у взрослых с 3 до 11, у детей с 10 до 30%; уменьшить количество случаев осложнений, вызванных заболеванием сахарным диабетом, – диабетических гангрен - с 0,7 до 0,5%, тяжелой степени диабетической ретинопатии – с 50 до 30%.

Всего на реализацию мероприятий в областной целевой программе “Сахарный диабет” на 2011-2013 годы запланировано потратить 57,8 млн. грн. из них из городского бюджета – 4,6 млн. грн., областного бюджета – 53,2 млн. грн.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области на 1 января 2011 года на диспансерном учете находилось 46307 больных сахарным диабетом, 5951 из которых нуждаются в инсулинотерапии.

В соответствии с мировой статистикой, каждые 13-15 лет количество больных сахарным диабетом удваивается. Аналогичная тенденция наблюдается в Хмельницкой области, а именно: 247,0 больных – в 1994 году; 425,0 больных – в 2010 году.