Днепропетровск: за сбыт метамфетамина осуждены 7 человек

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска приговорил 7 членов наркогруппировки, которые на протяжении 2007-2008 гг. занимались изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества, – метамфетамина.

Как передает корреспондент УНИАН, им назначено наказание от 5 до 8 лет заключения

Установлено, что в 2007 году бывший выпускник одного из вузов Днепропетровска Александр КОЗЫРЕВ создал и возглавил преступную организацию, которая начала изготовление и сбыт наркотиков в местах молодежного отдыха. Он лично разработал меры безопасности и конспирации, определил и контролировал роль каждого члена группировки.

В марте 2008 года все члены преступной организации были задержаны сотрудниками СБУ. Во время обысков стражи порядка изъяли медицинское и химическое оборудование, прекурсоры и составляющие, которых бы хватило для изготовления 10 килограммов психотропных веществ. Следователями СБУ установлено свыше 70 эпизодов преступной деятельности, во время которой указанные лица изготовили и реализовали жителям Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областей свыше двух килограммов метамфетамина.

Полученные средства злоумышленники легализовали путем приобретения автомобилей, ювелирных изделий и размещением на собственных лицевых счетах в банковских учреждениях.

Организатор наркогруппировки А.КОЗЫРЕВ осужден к максимальному сроку наказания - 8,1 года лишения свободы.