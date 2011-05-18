Днепропетровской области угрожает тиф

В Никополе «черные копатели» в поисках металлолома разрывают крупнейший в регионе полигон бытовых отходов. Также на территории полигона захоронены бойцы атамана Махно, которые умерли от тифа.

Полигон, площадью 15 га был официально закрыт 4 года назад.

Экологи утверждают, что из-за расконсервации могильника, десятки тонн продуктов разложения бытовых отходов, которые по токсичности не уступают цианистому калию, попадают в атмосферу, грунтовые воды и акваторию Каховского водохранилища, а потом стекают к Никополю.

Недавно «черные копатели» перешли на промышленные масштабы добычи (на полигоне появились 4 экскаватора), дельцы даже начали выкупать земли соседнего дачного поселка, чтобы расширить уже и без того гигантский котлован в 2,6 га.

Городская милиция 13 мая возбудила уголовное дело по факту бесхозного использования земель, которое привело к снижению их плодородия (грозит заключением до 2-х лет), но фигуранты дела пока не установлены. «Незаконная деятельность прекращена, сейчас мы устанавливаем, кто именно там добывал металл. Дело возбудили сразу после отчета областной экологической инспекции, которая установила, что дельцы развернули на полигоне деятельность еще в 2008 году. Даже подсчитан ущерб - 48 тыс. грн.», - сообщил начальник сектора дознания местного горУВД Александр Каряка.

Местные экологи говорят, что пытаются решить проблему полигона уже 8 лет! «То инспекция из горсовета приезжает на полигон и потрясающим образом никого там не находит, то инспекция из области оштрафовала там на 20 тыс. некую фирму «Камелия», но фирма пропала, не заплатив штраф. Судя по всему, за этим «производством» стоят одни и те же люди, которые прикрываются подставными лицами», - возмущается местный эколог Юрий Бабинин и добавляет, что металлолома на полигоне очень много, ведь туда в течение нескольких десятков лет вывозили отходы с Никопольского Южнотрубного завода. Однако кроме отходов производства и бытового мусора туда свозили и трупы животных!

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