В Крыму создадут Университетскую клинику

Верховная Рада Автономной Республики Крым дала согласие Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреждения "Клиническое территориальное медицинское объединение "Университетская клиника".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на пленарном заседании сессии крымского парламента.

В соответствии с принятым решением, в Крыму будут реорганизованы республиканские учреждения "Клиническая больница им. Н.А. Семашко", "Диагностический центр" и "Кардиологический клинический диспансер" путем их слияния. На этой базе будет создано Крымское республиканское учреждение «Клиническое территориальное медицинское объединение "Университетская клиника"».

Как говорится в пояснительной записке к принятому решению, создание Университетской клиники будет способствовать повышению доступности и качества специализированной и высокоспециализированной медико-санитарной помощи, развитию материально-технической базы, улучшению экстренной медицинской помощи, проведению научно-исследовательской работы, совершенствованию бюджетной модели финансирования здравоохранения и кадровой политики.

Кроме того, создание этого учреждения позволит оперативно внедрять новые лечебно-диагностические технологии, постоянно повышать профессиональный уровень медицинского персонала, осуществлять подготовку медицинских кадров для других учреждений, а также проводить научные исследования на основе разработки и внедрения новых медицинских технологий.