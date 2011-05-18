За взятки задержан начальник Госинспекции по контролю за лекарствами
12:58, 18 мая 2011Новости регионов
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В Сумской области
За взяточничество задержан начальник Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств в Сумской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, чиновник получал взятки за проведение лояльной проверки и за согласование паспорта на открытие аптечного заведения.
Свои услуги злоумышленник оценивал в суму от 1 до 3 тыс. грн. Установлено, что он уже получил более 7 тыс. грн.
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение).
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