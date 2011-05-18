За взятки задержан начальник Госинспекции по контролю за лекарствами

За взяточничество задержан начальник Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств в Сумской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, чиновник получал взятки за проведение лояльной проверки и за согласование паспорта на открытие аптечного заведения.

Свои услуги злоумышленник оценивал в суму от 1 до 3 тыс. грн. Установлено, что он уже получил более 7 тыс. грн.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение).