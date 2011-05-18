Днепропетровская ОГА и фонд Ахметова “Развитие Украины” подписали меморандум о семейных формах воспитания детей-сирот

Днепропетровская облгосадминистрация и Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” подписали меморандум в рамках реализации национального проекта «Развитие семейных форм воспитания».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, Днепропетровская область стала первой в Украине областью, подписавшей такой документ. В этом регионе проводится активная работа по развитию семейных форм воспитания – детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей, заявляют в пресс-службе “Развития Украины”.

В настоящее время в Днепропетровской области функционирует 42 детских дома семейного типа и 255 приемных семей, где воспитываются 724 ребенка.

В 2009 году в ДДСТ и приемных семьях воспитывалось 6,1% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, от их общего количества. В 2010 году этот показатель вырос до 7,2%.

По словам губернатора области Александра ВИЛКУЛА, подписание меморандума даст новый толчок к реформированию системы интернатных заведений области для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«Каждый ребенок должен воспитываться в семье. В Европе уже не существует детских домов интернатного типа. Европейцы отдали приоритет семейным формам воспитания. Не нужно выбирать между плохой семьей и красивым интернатом. Нужно выбирать между плохой семьей и хорошей семьей. Альтернативой плохой семье являются детские дома семейного типа и приемные семьи. Особый акцент мы должны сделать на то, чтобы упростить для будущих родителей процесс создания таких форм воспитания детей. Наша задача - сократить путь ребенка из интерната в семью», - считает А.ВИЛКУЛ.

Он убежден, что следует реформировать традиционные детские дома в детские дома семейного типа и увеличивать количество приемных семей.

В свою очередь, директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что семейные ценности – приоритет для фонда.

«В последние годы Украина демонстрирует явный прорыв в вопросе устройства детей-сирот в семью - в 2010 году национальное усыновление значительно превысило иностранное (для сравнения: в 2005 году украинцы усыновили 1479 детей, иностранцы – 2400, а через 5 лет за границу выехало 1240 детей, а украинские семьи взяли в воспитание 2380 детей из интернатных заведений). Однако проблема не решена – в Украине более 100 тысяч детей-сирот», – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он выразил надежду, что в Днепропетровской области эта проблема в ближайшее время будет решена – фонд вместе с облгосадминистрацией, общественными организациями, независимыми экспертами, представителями государственных органов разработает для области стратегию реформирования интернатных заведений и будет содействовать развитию семейных форм воспитания.

«Мы уже договорились о первых шагах: это создание трех детских домов семейного типа, а также центра по работе с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах (это предупредит так называемое социальное сиротство). На протяжении двух месяцев информация обо всех детях из интернатных заведений Днепропетровской области будет на портале по усыновлению http://sirotstvy.net и, надеемся, они быстро найдут своих новых родителей», - сообщил директор фонда “Развитие Украины”.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на учете в Днепропетровской области находятся 9 тысяч 837 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, что на 558 детей меньше, чем в прошлом году. Из них около 23%, или 2 тысячи 300 детей, воспитываются в детских заведениях интернатного типа.