Ученик захватил в заложники другого школьника и требовал выкуп

В Луганске задержан ученик общеобразовательной школы, который вечером 16 мая захватил другого школьника, удерживал его в дачном доме своих родителей, а за освобождение требовал у родителей потерпевшего 150 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, заложник освобожден.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).