В Киеве проходит арт-фестиваль для людей с проблемами психики

С 15 до 19 мая 2011 года в Киеве продолжается первый фестиваль альтернативного искусства и арт-терапии «Павлов-фест: АРТельнатива».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, инициировала проведение этого мероприятия городская клиническая психоневрологическая больница №1 (КГКПБ №1).

Участники фестиваля «Павлов-фест: АРТельнатива» являются пациентами КГКПБ №1, а также инвалиды организаций-партнеров, студенты-психологи, профессиональные художники и другие специалисты.

Фестиваль альтернативного искусства предлагает обществу программу творческих и научных мероприятий, которые представляют творческие достижения людей с особенными потребностями, современных школ арт-терапии и оригинальных художников города. Эта программа включает концерты и театральные шоу с участием особых людей, арт-терапевтические мастер-классы, вернисажи искусств оригинальных жанров, театральные представления, презентацию проекта литературно-художественного альманаха «Дивотворчість» и много интересного.

Как отмечают организаторы, «Павлов-фест: АРТельнатива» призван способствовать привлечению людей с особыми потребностями и проблемами психического развития к творческой работе. Кроме того, фестиваль должен продемонстрировать преимущества активного творческого образа жизни и сформировать поддержку и уважение общественности к творчеству «аутсайдеров», как особого феномена художественной и духовной жизни народа.

По словам одного из инициаторов проведения фестиваля, главного психиатра Киева Вячеслава МИШАЕВА, эта акция в качестве арт-терапии будет способствовать улучшению самочувствия и повышению творческого развития людей с проблемами психического здоровья.

В пресс-службе Главного управления здравоохранения УНИАН сообщили, что с 15 мая этапы фестиваля проходят в разных местах столицы, в частности творческие работы представляются в медучреждениях, театрах, галереях. 19 мая в админздании КГКПБ (ул. Фрунзе, 103) с 12.00 до 15.00 состоится заключительный этап мероприятия.