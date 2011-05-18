В Одессе в детском саду отравились дети
10:49, 18 мая 2011Новости регионов
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В больнице - 9 малышей
В Одессе на протяжении 14-16 мая в инфекционную больницу с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 9 детей (2006-2009 г.р.), которые посещали детсад № 140.
Как сообщает пресс-служба МЧС, ход заболевания госпитализированных - средней и легкой степени тяжести.
Специалисты городской СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Всего детсад посещают 216 детей.
Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.
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