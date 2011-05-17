Черниговщина: погибли два юноши на скутере

В Черниговской области специальная проверка установит причины гибели двух подростков на скутере 6 мая.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления МВД в области.

Трагедия произошла вблизи Чернигова - 17-летний житель пригородного села Советская Слобода Черниговского района и его друг, 16-летний черниговец, выехали на мопеде "ALFA" из села Киинка в направлении автотрассы Чернигов-Пакуль-КПП «Славутич». За рулем находился старший из двух товарищей.

При выезде из второстепенной дороги на главную, водитель скутера не отдал преимущество в движении грузовому автопоезду "Renault Magnum". В результате этого произошло столкновение мопеда с правой частью полуприцепа тягача. Вследствие автопроисшествия водитель мопеда и его пассажир от полученных телесных повреждений погибли.

В то же время в местных СМИ появилась информация, что причиной гибели несовершеннолетних стало преследование их патрулем ГАИ. Авторы публикаций ссылаются на очевидцев трагедии, что вроде бы патруль ГАИ с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем на протяжении нескольких километров преследовал мопед, что и стало причиной аварии.

По поручению начальника УМВД Украины в Черниговской области отделом внутренней безопасности в Черниговской области СВБ ГУБОП МВД Украины, инспекцией по личному составу Управления кадрового обеспечения УМВД в области, руководством Управления ГАИ УМВД в области, были проведены соответствующие проверки. Опрошены участники дорожного движения, которых в тот вечер, начиная с 22 часа, работники ГАИ останавливали на данном участке дороги.

Для дальнейшего объективного расследования все материалы, собранные сотрудниками внутренней безопасности и инспекции по личному составу УМВД Украины в Черниговской области, для принятия окончательного решения направлено в прокуратуру, которая также проводит аналогичную проверку.