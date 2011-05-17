В Виннице иномарка насмерть сбила трех пешеходов
13:44, 17 мая 2011Новости регионов
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Водитель - в тяжелом состоянии
В Виннице водитель иномарки насмерть сбил трех пешеходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 16 мая, в 23.18.
Водитель кроссовера „Hyundai Tucson”, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.
Трое пешеходов погибли. Водитель автомобиля с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.
На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Винницкой области.
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