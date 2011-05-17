4- и 6-летний мальчики попали в состояние алкогольной комы

На Житомирщине возбуждено уголовное дело против многодетной матери, двое детей которой по ее вине отравились алкоголем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Милиция провела проверку после того, как в реанимационное отделение Овруцкой центральной районной больницы в состоянии алкогольной комы попали двое несовершеннолетних детей.

Как установили стражи порядка, в этот день их мать вместе с сожителем поехала в райценту, оставив троих детей (6-летнего, 4-летнего и 8-месячного на 9-летнюю дочку.

За время отсутствия матери 4-летний и 6-летний мальчики нашли за диваном и выпили литровую бутылку вина «Портвейн» и 250 граммов водки. После этого дети потеряли сознание.

После того. как старшая сестра увидела, что братья «упали посреди дома», побежала к соседу за помощью и тот вызвал «скорую». Когда мать вернулась домой, отравленных детей забрали в больницу.

Как стало известно в ходе следствия, эта семья уже девять лет находилась на учете как кризисная в службе по делам детей Овруцкой райгосадминистрации.

«Мать и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, не работают, живут лишь за счет государственной помощи на детей матери-одиночке и алиментов от бывшего мужа на старшую дочь. Для детей не было создано надлежащих бытовых условий, они были не ухожены. Медиками обнаружен у них педикулез», - сообщили в прокуратуре..

На сегодня угрозы жизни мальчиков уже нет, утверждают медики.