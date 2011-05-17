Во Львове 11-летнего мальчика сбила маршрутка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Шептицких – Степана Бандеры. Водитель автобуса «Богдан А-09202» (маршрут № 53) совершил наезд на пешехода, 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

В результате автопроисшествия ребенок получил телесные повреждения. Врачи мальчику диагностировали ушиб височного участка головы.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка.