Виталий Козловский: можно просто быть пьяным от жизни

Жизнь артистов связана с постоянными концертами, съемками, записями альбомов. Безумный график, напряжение и стрессы – частые спутники творческих людей. А вот времени, чтобы подумать о собственном здоровье, остается очень мало. Мы попробовали выяснить, как относится к собственному здоровью украинский певец Виталий КОЗЛОВСКИЙ.

- Виталий, у тебя напряженный график работы. Как удается поддерживать себя всегда в тонусе? - Спорт. Только он может сделать человека не только физически подготовленным, но и здоровым. Когда я танцевал в балете певицы Русланы, времени на занятия спортом просто не хватало. Практически кажды день были концерты, выступления. Но сейчас я наверстываю упущенное, хотя мой график такой же безумный. Но раз в неделю, а в идеале трижды, я хожу в фитнесзал и работаю по полтора-два часа. Правда, мои тренировки обычно начинаются в 22.30. Раньше просто не позволяет рабочий график. Но это совсем не влияет на мое самочувствие. Напротив, делает более крепким. Вообще, моя жизнь – это постоянный спорт, как физический, так и моральный. Я считаю, что каждый человек, особенно молодежь, должен заниматься спортом.

- Можно утверждать, что участие в проэкте «Танцы со звездами-2» закалило тебя, как физически, так и морально? - Это был хороший проэкт. У меня осталось множество приятных впечатлений, добрых знакомых. Но, если быть откровенным, этот период был чрезвычайно тяжелым. Ежедневные репетиции по 4-6 часов совпали со временем съемок и записей различных новогодних огоньков, подготовкой праздничных концертов и тому подобное. А ко всему прочему надо было думать и о репетициях с собственным балетом, и над собственным творческим образом. Плюс – начались гастроли по Украине. Мои дни были расписаны поминутно: с раннего утра и до позднего вечера. Чтобы в один прекрасный момент просто не потерять сознания, я сказал себе, что должен спать не меньше 8 часов в сутки. Но и этих 8 часов мне было чрезвычайно мало. И в самый ответственный момент, прямо перед моим первым сольным концертом на главной сцене государства, во Дворце «Украина», организм не выдержал и дал сбой. Я заболел. Концерт был на грани срыва. Но перед началом выступления, я закрылся в гримерной и сказал себе: «Праздник должен состояться. Все зависит только от тебя». И он состоялось. Я получил безумный заряд энергии, подаренный моими почитателями, и множество хороших впечатлений.

- Виталий, после всего этого тебе не захотелось взять отпуск и просто насладиться отдыхом? - Совсем нет. Более того, я работаю без выходных, семь дней в неделю. Но иногда все же находится время для того, чтобы встретиться с друзьями и добрыми знакомыми. Я очень люблю это. Также получаю невероятный заряд энергии от посещений родного Львова. Хотя поехать на родину мне удается очень редко. Старинные улицы, архитектура, атмосфера столицы Галичины успокаивают меня и вдохновляют творить дальше. Иногда я нахожу время, чтобы поехать с друзьями на природу. Но и там не удается забыть о делах и просто наслаждаться отдыхом. Постоянные звонки, связанные с решением определенных организационных вопросов, интервью по телефону. Но мне это нравится, потому что это не просто работа, это моя жизнь.

- Ты сильный парень. Наверняка и в детстве маленький Виталик не доставлял родителям хлопот своими болезнями? - Вы правы. У меня был очень сильный организм. Когда одноклассники начинали болеть, или в школе объявляли карантин, я был абсолютно здоров. Только изредка мог заболеть на легкую простуду. Но быстро выздоравливал.

- А как относительно питания? Еще наши предки говорили: мы есть тем, что едим. Виталий КОЗЛОВСКИЙ принадлежит к тем людям, которые питаются правильно и полноценно? - Раньше я не задумывался, что ем и когда. Конечно, я знал, что человек должен питаться полноценно, придерживаться режима, но времени для этого у меня просто не было. Случалось такое, что только вечером вспоминал о том, что весь день во рту не было даже росинки. Я работал, а питание меня не интересовало. И это не прошло бесследно: я начал стремительно терять вес, начались головокружения. Проснуться утром и встать из кровати было невозможно, а еще хуже – заснуть вечером. Без травяных таблеток «Санасон» сон просто не приходил. Но позже и они перестали помогать, пришлось перейти на более сильное снотворное. И тогда я понял, что причиной этого является общее истощение организма. «Виталий, надо хорошо питаться», - сказал я себе. Теперь ртехразовое питание стало доброй привычкой. Основная часть моего пищевого рациона состоит из фруктов. Я их обожаю, в любом виде: ассорти, фруктовые салаты, фреши и тому подобное. Понимаю, что никакие синтетические витамины не смогут заменить естественные. И результат, так сказать, на лицо. Со мной согласится каждый, кто употребляет большое количество витаминов.

- А как ты относишься к фастфудам, которые в последнее время вырастают на каждом шагу, словно грибы после дождя? - На самом деле, я прекрасно осознаю, что фастфуды – это большой вред. Но иногда так хочется съесть что-то плохое. Если организм требует, то почему бы ему не дать этого. Но во всем нужно знать меру. Делать ресторан быстрого питания привычкой – плохо. Как говорят поляки: что - занато, то - нездраво.

- Понятно, что голос для певца – это основной его инструмент, и вредить ему никотином и сотнями химических элементов, которые содержатся в табачном дыме, осмелится не каждый. Возникала ли у тебя когда-нибудь мысль начать курить, или хотя бы ощутить вкус табака? - Как-то в детстве, когда мои друзья учились курить, мне тоже предложили попробовать. «А почему бы и нет?» – подумал я. Все-таки интересно попробовать что-то новенькое, тем более, если твои друзья это делают. Я сделал несколько затяжек, и начал сильно кашлять. После этого я понял, что больше никогда не закурю. Позже, конечно, меня уговаривали покурить за компанию. Особенно в студенческих компаниях. И я, зная, что имею стойкий иммунитет к никотину в виде сильного кашля, брал папиросу, просто чтобы посмешить народ. Я кашляю, все смеются, всем весело. Правда, иногда я могу позволить себе покурить кальян. Он мне нравится, с ним просто можно расслабиться. Но никотин – никогда!

- А как относительно алкоголя? - О, несколько раз в своей жизни я был в нетрезвом состоянии. Потом, когда на трезвую голову вспоминал себя пьяного, мне становилось очень стыдно. И я дал себе установку: не пить. Правда, иногда в хорошей компании или в кругу друзей могу позволить себе выпить пятьдесят грамм хорошего вина, но никогда не напиваюсь до потери пульса. На самом деле, если ты отдыхаешь с хорошими людьми в хорошем месте, то не обязательно пить. Можно просто быть пьяным от жизни.

Татьяна КАЛАШНЮК