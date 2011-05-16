Винница: 2-летняя девочка наелась психотропов
14:49, 16 мая 2011Новости регионов
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Состояние потерпевшей тяжелое
В Виннице девочка в возрасте 2 года 8 месяцев наелась таблеток «Азалептин», которые принимаются для лечения шизофрении, маниакального состояния, психомоторного возбуждения при психопатиях, эмоциональных и поведенческих расстройствах.
Как сообщает пресс-служба Управления МЧС в Винницкой области, ребенок госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы с диагнозом «медикаментозное отравление».
На данное время состояние потерпевшей тяжелое.
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