В Черкассах обустроят пляж для инвалидов

В Черкассах на одном из городских пляжей обустроят специальное место, где люди с особыми потребностями смогут подъезжать непосредственно к воде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на и.о. директора департамента жилищно-коммунального комплекса Василия СТАРИКОВА, на обустройство пляжа для людей с особыми потребностями в городском бюджете предусмотрено свыше 80 тыс. грн.

На пляже подъездной путь будет выложен плитами. Инвалиды-колясочники смогут без препятствий подъезжать к воде и купаться. Для удобства людей с особыми потребностями здесь будут оборудованы перила.

Работы по обустройству пляжа начнутся в июне-июле.