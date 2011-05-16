В Черкассах обустроят пляж для инвалидов
13:59, 16 мая 2011Новости регионов
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Подъезжать непосредственно к воде
В Черкассах на одном из городских пляжей обустроят специальное место, где люди с особыми потребностями смогут подъезжать непосредственно к воде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на и.о. директора департамента жилищно-коммунального комплекса Василия СТАРИКОВА, на обустройство пляжа для людей с особыми потребностями в городском бюджете предусмотрено свыше 80 тыс. грн.
На пляже подъездной путь будет выложен плитами. Инвалиды-колясочники смогут без препятствий подъезжать к воде и купаться. Для удобства людей с особыми потребностями здесь будут оборудованы перила.
Работы по обустройству пляжа начнутся в июне-июле.
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