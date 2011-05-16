Херсон: при загорании салона авто пострадал 4-летний мальчик

В предместье Херсона в результате загорания салона легкового автомобиля ВАЗ пострадал 4-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 14 мая в 23:15 в поселке Комышаны Комсомольского района выгорел салон автомобиля ВАЗ-2103. Во время загорания в нем находился мальчик 2007 года рождения.

Предварительно установлено, что пожар автомобиля произошел в результате детских игр с огнем.

Ребенок с ожогами шеи, головы, туловища и глаз госпитализирован в реанимационное отделение Херсонской областной детской больницы.