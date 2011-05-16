В Киеве водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе

В Печерском районе Киеве водитель автомобиля сбил двух школьниц.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, и после этого с места происшествия скрылся. В результате наезда маленькие пешеходы 1998 и 1999 годов рождения с травмами оказались в больнице. У одной из потерпевших - перелом ключицы, у второй - незначительные телесные повреждения.

Найти беглеца помогли свидетели этого происшествия, которые сообщили марку, цвет и неполный номер автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОГАИ Печерского района удалось разыскать водителя и автомобиль. Для выяснения данного происшествия водитель был доставлен в райуправление милиции. Начато расследование причин этого происшествия.