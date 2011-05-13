Киевщина: руководитель больницы продавал психотропы и наркотики

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одной из больниц Фастова Киевской области за незаконное хранение и распространение психотропных и наркотических препаратов.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, в сейфе служебного кабинета врача правоохранители выявили неучтенные наркотические средства и психотропные вещества: 58 ампул препарата «Морфин гидрохлорид», 1 ампулу препарата «Омнопон», 10 ампул «Трамадола гидрохлорида», 90 таблеток «Промедола», 70 капсул «Трамадола з-н».

Медик во время изъятия лекарств схватил одну из капсул и топтал ее ногами, пытаясь уничтожить вещественные доказательства. Когда работники милиции попробовали оттащить врача от сейфа, мужчина укусил сотрудника прокуратуры.

Выяснилось, что врач незаконно хранил психотропные и наркотические вещества с целью их последующего сбыта.

Руководителя медицинского заведения задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 320 Уголовного кодекса Украины.