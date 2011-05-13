Завтра состоится благотворительный турнир по мини-футболу

14 мая 2011 года Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром» проведет первый благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд. Он состоится в спорткомплексе «ЦСКА».

Цель этих соревнований — собрать средства на программы Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна, а также объединить усилия негосударственной организации и бизнеса в решении социальной проблемы.

10:00 - открытие туринира, вступительное слово организаторов

10:15 – начало игр

17:00 – приблизительное окончание турнира, подведние итогов, вручение наград и специальных призов.

За дополнительной информацией обращаться:

Рымарь Алина (пресс-секретарь ВБО «Даун Синдром») (044) 540-96-09;

rimar@downsyndrome.org.ua

Вопросы регистрации:

Татьяна Михайленко, тел. (044) 560-96-09, (066) 487-57-03,

mikhailenko@downsyndrome.org.ua