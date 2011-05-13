Завтра состоится благотворительный турнир по мини-футболу
Дети с синдромом Дауна
14 мая 2011 года Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром» проведет первый благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд. Он состоится в спорткомплексе «ЦСКА».
Цель этих соревнований — собрать средства на программы Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна, а также объединить усилия негосударственной организации и бизнеса в решении социальной проблемы.
10:00 - открытие туринира, вступительное слово организаторов
10:15 – начало игр
17:00 – приблизительное окончание турнира, подведние итогов, вручение наград и специальных призов.
За дополнительной информацией обращаться:
Рымарь Алина (пресс-секретарь ВБО «Даун Синдром») (044) 540-96-09;
Вопросы регистрации:
Татьяна Михайленко, тел. (044) 560-96-09, (066) 487-57-03,