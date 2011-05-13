Город Хмельник стал курортом государственного значения
13:16, 13 мая 2011Новости регионов
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Санитарная охрана курорта
Верховная Рада Украины приняла закон об объявлении природных территорий города Хмельник Винницкой области курортом государственного значения.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 265 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено объявить природные территории города Хмельник Винницкой области курортом государственного значения — курортом Хмельник, а также утвердить границы округа и зон санитарной охраны курорта Хмельник.
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