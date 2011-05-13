Житель Донецка провел в закопанном гробу 70 минут

Житель Донецка Валерий ЛАВРИНЕНКО провел "гоголевский" эксперимент по пребыванию в закопанном гробу, пишет "Газета по-украински" (№ 67 от 13 мая).

"Хотел пережить опыт Гоголя, которого похоронили живым", - сказал В.ЛАВРИНЕНКО.

60-летний мужчина проводил эксперимент на пустыре в Пролетарском районе города на минувшей неделе. В закопанном гробу он пробыл 70 минут. В.ЛАВРИНЕНКО взял с собой телефон, фонарик, микрофон и измеритель температуры, но они не понадобились.

"Микрофон порвался, телефон сразу же перестал ловить. Шланг был для страховки, но он забился глиной. Под землей резко повышается температура - просто ад", - рассказал экспериментатор.

В.ЛАВРИНЕНКО закапывали восемь человек. Это заметили прохожие, вызвали "скорую" и милицию. Пока те приехали, "покойник" сумел выломать доску в гробу, и начал откапываться.

"Сначала земля осела, образовалась ямка, потом показалась голова. Но дальше не пошло. Валерий крикнул, чтобы ему помогли. Голова нырнула назад в гроб, а яму раскапывали еще минут 30", - рассказал очевидец.

"Я уже видел свет, чувствовался воздух, и вдруг обессилел. Началось кислородное голодание. Понял, что могу потерять сознание, и поэтому прервал эксперимент", - объяснил В.ЛАВРИНЕНКО.

Участковый милиционер взял показания. Работница райисполкома предупредила, что эксперименты нужно согласовывать с властью. "А я обращался в горисполком с заявлением. Писал, что моя цель - просветительская. Мне ответили: "Просветительство - это хорошо, но нецелесообразно", - сообщил экспериментатор.

В.ЛАВРИНЕНКО называет себя естествоиспытателем. Когда-то работал он артистом филармонии, обезболивал с помощью гипноза, пропускал сквозь себя электрический ток, рукой доставал из кипятка предметы, менял цвет собственной кожи и на несколько секунд останавливал сердце. Его способности изучали советские ученые в 1978 году, и признали их феноменальными. В 1992 году в Японии В.ЛАВРИНЕНКО 15 минут пролежал в аквариуме, задержав дыхание.

"Хочу довести до победы опыт с "захоронением", а затем докажу, что человек может выдержать без воды и еды 20 суток. У меня уже было сухое голодание 15 суток без последствий для здоровья", - сообщил В.ЛАВРИНЕНКО.