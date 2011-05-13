Донеччина: злоумышленник продавал возле лицея наркотики

В донецкой области сотрудниками милиции города Снежное задержан 36-летний местный житель, который торговал наркотиками в районе городского общеобразовательного лицея.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Снежнянского горотдела милиции, в ходе проведения двух оперативных закупок с последующим обыском жилища у подозреваемого было выявлено около 10 грамм опасного наркотического средства – раствора опия в сухом остатке.

Задержанный, ранее судимый за кражу имущества, по факту сбыта наркотиков свою вину полностью признал. Тем более, что во время обыска у него было изъято достаточное количество вещественных доказательств, подтверждающих причастность к незаконному сбыту наркотиков, в том числе и автомобиль, на котором он сбывал «товар».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – «незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств». Наркоторговец задержан и находится под арестом.