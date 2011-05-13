Черкасчина: семья отравилась неизвестным веществом

В городе Городище Черкасской области семья – двое взрослых и ребенок – отравилась неизвестным ядом, потребляя продукты питания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, взрослых, 34-летнюю женщину и 27-летнего мужчину спасти не удалось, в результате отравления оба умерли. 13-летний мальчик в тяжелом состоянии был срочно доставлен в Киевский центр охраны здоровья матери и ребенка, где за его жизнь борются врачи-токсикологи.