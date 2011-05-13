Винниччина: малыши отравились бензином и скипидаром

В Винницкой области 2-летняя девочка и 5-летний мальчик отравились бензином и скипидаром.

Об этом сообщает Управление МЧС в Винницкой области.

По данным МЧС, в г. Жмеринка в результате неосмотрительности родителей девочка, 2009 года рождения, отравилась высокооктановым бензином. Она сразу же была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление высокооктановым бензином». Состояние больной средней тяжести.

Также с отравлением в больницу госпитализирован 5-летний мальчик из города Бершадь, который выпил скипидар, что привело к отравлению.

На данное время пострадавший находится в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.