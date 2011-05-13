Винниччина: малыши отравились бензином и скипидаром
09:23, 13 мая 2011Новости регионов
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В Винницкой области 2-летняя девочка и 5-летний мальчик отравились бензином и скипидаром.
Об этом сообщает Управление МЧС в Винницкой области.
По данным МЧС, в г. Жмеринка в результате неосмотрительности родителей девочка, 2009 года рождения, отравилась высокооктановым бензином. Она сразу же была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление высокооктановым бензином». Состояние больной средней тяжести.
Также с отравлением в больницу госпитализирован 5-летний мальчик из города Бершадь, который выпил скипидар, что привело к отравлению.
На данное время пострадавший находится в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.
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