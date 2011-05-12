В Херсонской области в стройвагончике погибли два человека

В Херсонской области в пожаре в стройвагончике погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС в Херсонской области, в Скадовском районе на территории Радгоспненского поселкового совета в поле в 4 километрах от села в металлическом строительном вагончике выявлены тела двух погибших человек.

Как предварительно установлено, на поле временно работала и проживала в двух вагончиках, которые объединялись общим брезентовым покрытиям, одна из семей этого села. В вагончиках было печное отопление и переносной электрогенератор. Жильцы временного жилья проснулись от треска и дыма. Из вагончика, который еще был не очень охваченный пламенем вышли все, а вот из того, который стал эпицентром пожара, смог выбраться лишь мужчина, да и то только потому, что спал возле самого выхода. 34-летняя женщина и ее 11-летний сын погибли.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Пожарно-спасательное подразделение к тушению огня не привлекалось.

Окончательная причина смерти людей будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.