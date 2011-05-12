Презентована программа профилактики алко- и наркозависимости

Презентована программа профилактики злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психотропными веществами среди детей, подростков и молодежи Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, программа была представлена средствам массовой информации в рамках заседания Общественного совета по вопросам информации и свободы слова при председателе Киевской ОГА Анатолии ПРИСЯЖНЮКЕ.

Программа является комплексной и долгосрочной, она предусматривает восемь проектов, реализация трех из которых, рассчитанных на разные целевые группы, уже начата.

Так, первый проект - «За трезвую молодежь» - предусматривает тренинги для ученической молодежи, которые включают в себя лекцию, групповую дискуссию, «мозговой штурм», ролевые игры, анкетирование, фото- и видеопрезентацию. Задача этого проекта – направить подростков на поиск собственных жизненных навыков, которые позволят сохранить свою индивидуальность, сформировав при этом здоровый и эффективный жизненный стиль. Реализация проекта продлится до конца этого учебного года и опять начнется в сентябре.

По такому же расписанию будет внедряться и второй проект - «Родители и зависимость». Он предусматривает информационные встречи с родительскими комитетами с целью предоставить информацию родителям об алко- и наркозависимых детях, как выявить и помочь себе и своим детям, а также сформировать группу родителей-лидеров, которые непосредственно будут вовлечены в общественную работу по борьбе за здоровый образ жизни и жизнеспособное поколение Киевской области.

Третий из проектов, который будет иметь долгосрочный характер, называется «Территория, свободная от наркотиков», он предусматривает проведение общественных акций с целью повысить уровень сознания граждан в борьбе с наркоторговлей. Например, в его рамках, среди других мероприятий, планируется создание интернет-ресурса, а также он-лайн карты, где по результатам собранной информации будут обозначены места торговли наркотиками. По замыслу организаторов, эта информация будет в открытом доступе, и с ней смогут ознакомиться не только общественность, но и представители правоохранительных органов и власти.

Инициаторы программы – Киевская областная госадминистрация и Всеукраинская благотворительная организация «За право на жизнь», координатор – Управление по делам семьи и молодежи КОГА.

Внедряя программу, они уверены, что комплексный подход к данной проблеме позволит уменьшить количество алко- и наркозависимых людей на территории области, предотвратить алкоголизм и наркоманию среди детей и подростков, а также – поможет преодолеть безразличное отношение общества к проблеме наркоторговли.